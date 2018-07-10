2018-07-10T05:37:35+03:00
В мире

Помощника Трампа публично оскорбил сотрудник кафе

Из опасений быть отравленным Стивен Миллер выбросил свой ужин на $80
Юлия ДИВЕЕВА
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Советник президента США Стивен МиллерСоветник президента США Стивен МиллерФото: REUTERS
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Сотрудник одного из кафе, расположенных в центре Вашингтона, обложил отборным матом советника президента США по политическим вопросам Стивена Миллера. Официант бежал за помощником Дональда Трампа по улице с проклятьями.

Как рассказывает газета The Washington Post, однажды вечером Миллер заказал в ресторане рядом со своим домом набор суши себе на ужин. Еду он попросил на вынос, и получив заказ вышел из заведения. Однако обсуживавший его официант выбежал за ним на улицу и окликнул по имени.

«Стивен!», - крикнул сотрудник ресторана, а когда тот обернулся, мужчина показал советнику Трампа средний палец, осыпая его проклятьями и оскорблениями.

После этого Миллер выбросил свой ужин за 80 долларов в мусорку, поскольку боялся, что еда может быть отравлена или испорчена.

Издание отмечает, что это не единственный случай публичной агрессии в отношении сотрудника аппарата Трампа. В субботу, когда бывший стратег президента Стивен Бэннон, заглянул в антикварный книжный магазин в Ричмонде, одна из покупательниц назвала его «куском мусора» . Женщина отстала от советника республиканца только после того, как владелец магазина пригрозил вызвать полицию.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс тоже рассказывала, что ее отказались обслуживать в ресторане в городе Лексингтон (штат Вирджиния) из-за того, что она работает на Трампа. Чаще всего сотрудники Белого дома страдают из-за позиции своего шефа по отношению к сексуальным меньшинствам.

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