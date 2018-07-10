В Верховной раде назвали «убийством Украины» повышение цен на газ для населения
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович назвал «убийством Украины» повышение цен на газ для населения. По его словам, на Украине самые высокие цены в Европе на газ по отношению к зарплатам гражданам. Он отметил, что у украинцев не остается средств для нормального существования после оплаты ЖКУ.
"Рассказывать, что нам надо еще повышать (цену на газ), чтобы была такая, как в Италии, в Англии, — это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле, у нас не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ... Если у нас люди заплатят, они не могут дальше жить и у них все уходит на коммунальные услуги", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Напомним, ранее политик заявил, что у власти на Украине стоят «экономические тупицы», так как по их вине в стране может прекратиться подача питьевой воды.
"Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Пока гром не грянет — не перекреститесь. Ну есть в правительстве хотя бы один не сумасшедший человек?", — задал вопрос Рабинович.
Повышение цен на газ для населения — это одно из условий Международного валютного фонда (МВФ) для перечисления очередного транша Киеву в рамках четырехлетнего программы помощи Украине.