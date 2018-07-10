В Верховной раде назвали «убийством Украины» повышение цен на газ для населения

СЕГОДНЯ 10:02 2018-07-10T10:03:00+03:00

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Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович назвал «убийством Украины» повышение цен на газ для населения. По его словам, на Украине самые высокие цены в Европе на газ по отношению к зарплатам гражданам. Он отметил, что у украинцев не остается средств для нормального существования после оплаты ЖКУ.

"Рассказывать, что нам надо еще повышать (цену на газ), чтобы была такая, как в Италии, в Англии, — это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле, у нас не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ... Если у нас люди заплатят, они не могут дальше жить и у них все уходит на коммунальные услуги", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее политик заявил, что у власти на Украине стоят «экономические тупицы», так как по их вине в стране может прекратиться подача питьевой воды.

"Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Пока гром не грянет — не перекреститесь. Ну есть в правительстве хотя бы один не сумасшедший человек?", — задал вопрос Рабинович.

Повышение цен на газ для населения — это одно из условий Международного валютного фонда (МВФ) для перечисления очередного транша Киеву в рамках четырехлетнего программы помощи Украине.