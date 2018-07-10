2018-07-10T11:00:59+03:00
Наука

NASA впервые скорректирует орбиту МКС

Ранее эту процедуру осуществлял российский грузовой корабль
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Американцы впервые скорректируют орбиту МКСАмериканцы впервые скорректируют орбиту МКСФото: NASA
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Орбиту Международной космической станции (МКС) впервые скорректируют с помощью двигателя американского корабля Cygnus. Тестовое использование техники NASA запланировано на вторник, 10 июля.

Отметим, что ранее коррекция орбиты всегда осуществлялась с помощью двигателей российского грузового корабля «Прогресс». Маневр же американского корабля намечен на 20:25 по Гринвичу (23:25 мск). Ожидается, что процедура займет порядка 60 секунд. Орбита станции будет откорректирована путем выдачи Cygnus корректирующего импульса, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) используют корабли Cygnus производства SpaceX для доставки необходимых грузов на Международную космическую станцию.

Управление МКС осуществляется Россией, США, Россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством.

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