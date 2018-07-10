Министр просвещения Ольга Васильева о воспитании: "Любви нужно учить"

СЕГОДНЯ 11:47 2018-07-10T11:47:42+03:00

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Министр просвещения Ольга Васильева отметила разницу в отношении к детям у разных поколений. По ее мнению, раньше чувство любви как друг к другу, так и к совместным занятиям, было сильнее и заметнее, чем сейчас, несмотря на то, что дети в любое время нуждаются в любви. Сейчас же те, кто были рождены от родителей 80-х, по словам министра, своё детство провели перед каналом «2x2» и, как говорят психологи, сейчас эти и последющие поколения растут недолюбленными.

«Малыши от мам и пап, рожденных в конце 80-х, родителей, которые были страшно заняты и их дети были предоставлены, как я говорю, каналу «2х2». Не могу сказать, что мое поколение пестовали с утра до ночи родители. Но нашим занимались! Я и мои друзья ходили минимум в восемь кружков. Музыкальная школа, драмкружок, кружок по фото… Можно было гулять во дворах, с радостью ездить в летний лагерь. Мы были постоянно в социуме, нас окружали люди, которые относились к нам по-доброму. А сейчас доброта уходит из многих сфер нашей жизни», - отмечает Васильева в эфире Радио «Комсомольская правда».

Кроме того, она считает, что школа в том числе должна проявлять не только учебный интерес, но и воспитательный. Она заявляет, что мечтает о школах, куда дети радостно будут готовы бежать каждое утро, потому что сейчас мест, которые ученики могут назвать своим «вторым домом», не очень много.

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте здесь.