Министр просвещения Ольга Васильева: «Мне не сложно просить прощения у подчиненных»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-07-10T12:33:11+03:00

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Министр просвещения Ольга Васильева считает, что именно мировоззрение формирует поведение и отношение к людям. По ее словам, «это не пиджак, который ты снял, когда пришел на работу и повесил в шкаф». Она не стыдится просить прощения у подчиненных, если была виновата или излишне эмоциональна и готова помогать каждому, кто просит помощи.

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«Последний раз я просила прощение у подчиненного в пятницу. Мне не сложно. Я человек очень эмоциональный, это мне вредит. Но меня уже не исправить. Если я обижу человека, мне физически плохо», - отмечает политик.

Ольга Васильева говорит, что нравственные вопросы не даются ей тяжело, так как она никогда не идет на компромиссы с собственной совестью, максимум — только при решении какого-либо вопроса. Также Васильева отмечает, что плохо переносит, когда обижают людей. По ее словам, у нее сильно развито чувство социальной справедливости с рождения.

«Нравственные ориентиры той мировоззренческой системы, в которой живет человек, не позволяют ему делать определенные вещи. Допустим, в чем упрекнуть могут меня? Дескать, вот вы православная и, значит, будете помогать своим единоверцам. Это шаблон. Такого нет и не будет. Я внутренне ровно отношусь ко всем, кто ко мне обратится как раз исходя из собственного понимания мира», - подчеркивает Васильева в эфире Радио «Комсомольская правда».

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте здесь.