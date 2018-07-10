Швейцария обратилась в ВТО с жалобами в связи с пошлинами США на сталь и алюминий

СЕГОДНЯ 12:49 2018-07-10T12:50:35+03:00

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Швейцария обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой в связи с американскими пошлинами на сталь и алюминий.

"С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно (заявлениям) США были введены для защиты национальной безопасности, необоснованны", - сообщило министерство экономики, образования и исследований Швейцарии.

По данным ведомства, Швейцария, как и некоторые другие страны, запросила проведение консультаций с Вашингтоном по этому вопросу в ВТО. Дело заключается в введенных США пошлинах, которые затронули швейцарский экспорт, исчислявшийся по итогам прошлого года суммой около 80 млн долларов.

Напомним, в марте Швейцария выносила вопрос о пошлинах перед американскими властями, пытаясь добиться соответствующих изъятий из протекционистских мер, однако "США пока не ответили на просьбу Швейцарии". В результате процедура урегулирования споров была перенесена в ВТО для "защиты интересов нашего государства", подчеркивает швейцарское министерство, передает ТАСС.

Напомним, ранее на американские пошлины пожаловались в ВТО Россия, Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%).