2018-07-10T13:05:38+03:00
Происшествия

11 детей спасены из затопленной пещеры в Таиланде

После того, как подростки оказались на поверхности, их увезли в больницу [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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12 юных футболистов и их тренер оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг из-за наводнения12 юных футболистов и их тренер оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг из-за наводненияФото: REUTERS
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Утром 10 июля стало известно о еще трех спасенных подростках из затопленной пещеры в Таиланде в ходе заключительного этапа операции по спасению детей из Кхао Луанга. К настоящему момента уже вытащено 11 детей, сейчас в пещере остаются еще один школьник и 25-летний тренер.

Работа по спасению футбольной школьной команды возобновилась в 10:08 утра (7:08 по московскому времени). Кроме спасения детей и тренера, спасатели также намерены вытащить на поверхность еще четверых военнослужащих, которые находятся вместе с детьми после их нахождения, сообщают местные СМИ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 23 июня в Таиланде в пещере застряла футбольная школьная команда вместе с их 25-летним тренером. Спустя 10 дней они были найдены живыми, но сильно истощенными в Кхао Луанге, не имеющими возможности выбраться из-за наводнения. В течение трех дней постепенно было спасено 11 человек.

Операция по спасению детей из пещеры в Тайланде .

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