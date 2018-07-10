2018-07-10T13:01:35+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Песков о высказывании хорватского футболиста: игра была честной — это главное

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать действия члена сборной Хорватии после матча с российской командой
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На просьбу прокомментировать поведение хорватских футболистов после матча со российской сборной на чемпионате мира по футболу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что игра была честной, а это самое главное.

Напомним, после победы над российской командой хорватские футболисты Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали и выложил в сеть ролик, в котором они скандировали лозунг «Слава Украине». Вида также заявил, что «это победа за «Динамо» и за Украину».

«Это не наш вопрос», - сказал Песков журналистам. По его словам, футбол не имеет отношения к политике.

«Игра была честной - это главное, здесь не про политику, здесь про футбол. Российская сборная проиграла сборной Хорватии. Мы поздравляем и наших футболистов с блестящей игрой, и хорватскую сборную, которая идет дальше», - подытожил представитель Кремля.

Напомним, в среду, 11 июля, в Москве состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии. Международная федерация футбола ранее вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение. Вукоевич был оштрафован и отстранен от работы с национальной сборной.

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