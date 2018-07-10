2018-07-10T13:14:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Юному английскому блогеру подарили билет на полуфинал Англия – Хорватия

Болельщик из России сделал такой подарок 17-летнем Тео после его видеоролика, разрушающего мифы о России
Екатерина БОЛГОВА
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Тео и Стивен ОгденыТео и Стивен ОгденыФото: скриншот видео
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Юный английский блогер и футбольный болельщик Тео Огден получил в подарок билет на полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии. Такой презент ему сделал болельщик из России после того, как Тео вместе со своим отцом Стивеном Огденом записали видеоролик, разрушающий мифы о России.

Тео собирался возвращаться в Англию после матча 1/4 финала со сборной Швеции, так как билетов на полуфинал у него не было. В последний момент молодой человек оставил сообщение в своем блоге с просьбой помочь ему. На этот пост откликнулся болельщик по имени Макс, который отдал билет англичанину совершенно безвозмездно. В ответ Тео записал видеообращение, поблагодарив российского болельщика и назвал россиянин потрясающими и щедрыми людьми. Однако Тео уже успел вылететь из России и в настоящее время он пытается вернуться в Москву.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17-летний YouTube блогер из Лондона и его отец провели в России уже две недели. Они стали знамениты после записи 15-минутного ролика, в котором разрушили все мифы, которыми их так долго пугали на родине.

10 мифов о России. Страна глазами английских болельщиков..

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