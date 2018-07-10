"Мы не носим розовых очков": Песков ответил американскому сенатору, обозвавшего Россию мафией
Джон Кеннеди, побывавший на переговорах в Госдуме, раскритиковал абсолютно все, что увидел
Джон Кеннеди, вернувшись из Москвы в США, обругал все им увиденное. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Изменить размер текста:
Американский сенатор Джон Кеннеди, вернувшись из Москвы в США, обругал все им увиденное. Атмосферу переговоров с депутатами Думы назвал сварливой, Сергея Лаврова - хулиганом, а сами переговоры с Россией - "как иметь дело с мафией".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на эти выпады.
- Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим русофобским давлением, - сказал Песков. - Трудно понять подобные слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны. Сенатор, действительно, был здесь. Имел возможность посмотреть нашу страну, пообщаться с нашим руководством.