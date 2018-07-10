"Мы не носим розовых очков": Песков ответил американскому сенатору, обозвавшего Россию мафией

СЕГОДНЯ 13:21 2018-07-10T13:21:23+03:00

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Американский сенатор Джон Кеннеди, вернувшись из Москвы в США, обругал все им увиденное. Атмосферу переговоров с депутатами Думы назвал сварливой, Сергея Лаврова - хулиганом, а сами переговоры с Россией - "как иметь дело с мафией".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на эти выпады.

- Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим русофобским давлением, - сказал Песков. - Трудно понять подобные слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны. Сенатор, действительно, был здесь. Имел возможность посмотреть нашу страну, пообщаться с нашим руководством.