Ученые создали лекарство для продления молодости

СЕГОДНЯ 13:27 2018-07-10T13:27:03+03:00

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Молекулярные биологи из США разработали препарат, который способен уничтожать стареющие клетки в организме, продлевая таким образом жизнь человека или животного примерно на треть.

Специалисты из Национального института старения США в Бетесде провели эксперимент на мышах и выяснили, что лекарства-сенолитики могут бороться с последствиями старения в организме грызунов. Теперь американские специалисты планируют провести опыты, с целью определить, насколько эти лекарства безопасны для организма человека.

Американский биолог Фелипе Сьерра отмечает, что стволовые клетки зародыша и эмбриональные клетки, с точки зрения биологии, способны жить в адекватной среде бесконечно и делиться неограниченное число раз. А вот клетки взрослого тела человека постепенно теряют способность делиться, что и приводит к старению организма, передает argumenti.ru.