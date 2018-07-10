2018-07-10T13:54:58+03:00
В мире

Помпео: Сирия и Украина станут главными темами переговоров Путина и Трампа

Первый двусторонний саммит президентов России и США состоится в Хельсинки 16 июля
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что основными темами переговоров американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина станут обстановка в Сирии и кризис на Украине.

«Ситуация в Сирии и на Украине станут главными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки», — сказал Помпео в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Он отметил, что Вашингтон работает «со всеми сторонами, чтобы заставить россиян, сирийцев и иранцев придерживаться политических договоренностей».

Напомним, ранее стало известно, что первый двусторонний саммит президентов России и США состоится в Хельсинки 16 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Путин и Трамп во время переговоров встречи в Хельсинки обсудят все аспекты сирийского урегулирования. Кроме того, отмечалось, что президенты рассмотрят отношения между двумя странами и вопросы национальной безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мэй пожелала успехов сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018
В Госдуме приняли законопроект, расширяющий полномочия РАН
На территории Новой Москвы построят приют для бездомных животных
В США перед судом предстал годовалый ребенок мигрантов
Госдума разрешила самостоятельно подготавливать патроны к охотничьему и спортивному оружию
Джордж Клуни попал в ДТП на скутере
В Москве из сейфа номера в гостинице похитили 22 миллиона рублей
Спасение детей из пещеры в Таиланде: Маск опубликовал видео операции
Из пещеры в Таиланде вывели всех детей
Госдума приняла в первом чтении проект об электрошокерах для транспортной безопасности
Песков назвал весьма скромным вклад Джонсона в развитие отношений с Россией
Четвертую серию «Нового Простоквашино» посвятили диете Матроскина
Ученые создали лекарство для продления молодости
"Мы не носим розовых очков": Песков ответил американскому сенатору, обозвавшего Россию мафией
Юному английскому блогеру подарили билет на полуфинал Англия – Хорватия
Корпорация Xiaomi прекратит выпуск смартфонов
11 детей спасены из затопленной пещеры в Таиланде
Песков о высказывании хорватского футболиста: игра была честной — это главное
Швейцария обратилась в ВТО с жалобами в связи с пошлинами США на сталь и алюминий
Министр просвещения Ольга Васильева: «Мне не сложно просить прощения у подчиненных»
В Китае ввели красный уровень опасности из-за тайфуна "Мария"
Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский город Аль-Мутайя
Министр просвещения Ольга Васильева о воспитании: "Любви нужно учить"
Парламент Якутии поддержал законопроект об изменениях пенсионной системы в первом чтении
Цена на нефть марки Brent повысилась до 78,54 доллара за баррель