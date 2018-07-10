Помпео: Сирия и Украина станут главными темами переговоров Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 13:54 2018-07-10T13:54:58+03:00

Первый двусторонний саммит президентов России и США состоится в Хельсинки 16 июля

Изменить размер текста: A A

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что основными темами переговоров американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина станут обстановка в Сирии и кризис на Украине.

«Ситуация в Сирии и на Украине станут главными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки», — сказал Помпео в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Он отметил, что Вашингтон работает «со всеми сторонами, чтобы заставить россиян, сирийцев и иранцев придерживаться политических договоренностей».

Напомним, ранее стало известно, что первый двусторонний саммит президентов России и США состоится в Хельсинки 16 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Путин и Трамп во время переговоров встречи в Хельсинки обсудят все аспекты сирийского урегулирования. Кроме того, отмечалось, что президенты рассмотрят отношения между двумя странами и вопросы национальной безопасности.