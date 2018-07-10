Госдума приняла в первом чтении проект об электрошокерах для транспортной безопасности

СЕГОДНЯ 14:01 2018-07-10T14:01:57+03:00

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Во вторник, 10 июля, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности использования электрошокеров для транспортной безопасности. Документ предлагает включить электрошоковые устройства в список оружия, которое могут покупать, хранить и использовать работники транспортной полиции.

"Деятельность подразделений транспортной безопасности осуществляется на объектах массового скопления людей. В этой связи использование огнестрельного оружия их сотрудниками запрещено законодательством, поскольку в результате его применения могут пострадать случайные лица", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, электрошокеры могут использоваться как оружие активной самообороны, учитывая ответственность, возложенную на сотрудников подразделений транспортной безопасности, которые также должны пресекать террористические акты на своей территории.

Российский кабмин поддерживал законопроект при условии его доработки. Комитет Госдумы по транспорту и строительству также одобрил документ, передает РИА Новости.