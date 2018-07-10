СЕГОДНЯ 14:30 2018-07-10T14:30:33+03:00

Госдума разрешила самостоятельно подготавливать патроны к охотничьему и спортивному оружию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно принятому законопроекту, такое право получат граждане, имеющие разрешение на хранение и ношение огнестрельного длинноствольного оружия

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Во вторник, 10 июля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий владельцам нарезного и спортивного гладкоствольного оружия самим подготавливать патроны.

Таким образом, одобренный депутатами документ предлагает внести поправки в федеральный закон «Об оружии». Если они вступят в силу, то у граждан, имеющих разрешение на хранение и ношение огнестрельного длинноствольного оружия, появится право самостоятельно снаряжать патроны к нему.

Также закон обяжет граждан, которые впервые приобретают охотничье и спортивное оружие, проходить обучение безопасному самостоятельному снаряжению патронов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях концерн «Калашников» подготовил свои поправки в закон «Об оружии». Как выяснилось, представители предприятия предлагают увеличить число разрешенного для владения оружия до десяти единиц на человека.