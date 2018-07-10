2018-07-10T14:53:09+03:00
Политика

В Госдуме приняли законопроект, расширяющий полномочия РАН

В сферу ответственности теперь входит популяризация достижений науки и техники, в том числе среди детей и молодежи
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В Госдуме приняли законопроект об изменении полномочий РАНВ Госдуме приняли законопроект об изменении полномочий РАНФото: Анастасия НОВИКОВА
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Госдума в третьем заключительном чтении приняла законопроект, по которому основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН) расширяются, а также уточняются направления и цели их деятельности.

В дополнительные полномочия РАН входит прогнозирование основных направлений научного, научно-технического и социально-экономического развития страны вкупе с руководством научной и научно-технической деятельностью научных организация и вузов.

Кроме того, закон уточняет положения о ежегодном докладе президенту и правительству РФ о проделанной работе. Также обращается внимание на то, что РАН организует международный академический обмен и поможет в развитии научных и гуманитарных связей как с государственными, так и с негосударственными структурами других стран.

Напомним, законопроект был вынесен на рассмотрение Госдумы 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Закон предусматривает содействие РАН в проведении фундаментальных научных исследований, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса, которые финансируются за счет бюджета.

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