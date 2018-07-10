2018-07-10T14:53:55+03:00
В мире

Мэй пожелала успехов сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018

Матч с Хорватией пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники»
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Во вторник, 10 июля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о первом после кадровых перестановок заседании кабмина страны. Она охарактеризовала состоявшуюся встречу как «продуктивную» и заметила, что британское правительство «предвкушает тяжелую неделю».

При этом Мэй от имени всего кабинета министров Соединенного Королевства пожелала успехов сборной Англии в предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) против команды Хорватии.

«Этим утром состоялось продуктивное заседание кабинета - предвкушаем напряженную неделю. И шлем наилучшие пожелания сборной Англии на завтрашний день!» - написала Тереза Мэй в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно об уходе со своих постов двух ключевых членов британского правительства - министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона. Оба они решили уйти в отставку, так как посчитали согласованный кабмином Великобритании план переговоров по Brexit слишком большой уступкой Брюсселю.

Что касается матча Англия - Хорватия, то он пройдет уже в эту среду, 11 июля, на московском стадионе «Лужники».

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