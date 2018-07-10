Более 60 регионов прислали положительные отзывы на законопроект о пенсиях

СЕГОДНЯ 15:36 2018-07-10T15:36:59+03:00

Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты России

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Министерство труда и социальной защиты населения России изучает данные об обсуждении в регионах законопроекта о повышении пенсионного возраста. Документ поддерживает больше половины областей страны, процитировало во вторник пресс-службу министерства информационное агентство ТАСС.

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», - пресс-служба приводит слова министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.