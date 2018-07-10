СЕГОДНЯ 15:58 2018-07-10T15:59:26+03:00

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Во вторник, 10 июля, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив февральский показатель на уровне 2376,96 пункта. Как свидетельствуют данные торгов, индекс Мосбиржи увеличился на 0,16%, достигнув отметки 2377,01 пункта.

Напомним, исторический максимум индекса Мосбиржи был зафиксирован 26 февраля 2018 года. При этом индекс РТС увеличился на 0,29%, составив 1996,61 пункта.

Акции российских компаний на Мосбирже дорожают на фоне сообщений о росте цен на нефть. В частности, цена нефти марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,37% - до 79,14 доллара за баррель.

Курс доллара составил 62,52 рубля, прибавив +0,03 рубля. Также прибавили акции "Интер РАО" (+1,8%), "Роснефти" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3% и +3% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), передает "Интерфакс".