2018-07-10T16:03:49+03:00
Общество

Супруги в России смогут составлять одно на двоих завещание

Госдума приняла законопроект о совместных завещаниях и наследственных договорах
Александра БУРОВА
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Госдума приняла закон о совместном завещании супруговГосдума приняла закон о совместном завещании супруговФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 1 июня 2019 года муж и жена, которые состоят в законном браке смогут составлять совместное завещание на двоих, а также наследственный договор.

Такой законопроект Госдума приняла на третьем чтении во вторник 10 июля. Депутаты внесли поправки в Гражданский кодекс РФ.

Глава комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Павел Краешников рассказал, что в их планы входит расширить возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти.

Согласно новому закону, в рамках совместного завещания супружеская пара получит право завещать своё общее имущество и имущество каждого из них любым лицам, а также смогут определять доли наследников в указанных наследственных массах. При этом, завещание будет считаться недействительным, если супруги муж и жена решат развестись или их брак признают фиктивным как до, так и после смерти одного из супругов.

Наследственный договор сможет заключаться с любыми лицами, которые могут призываться к наследованию

- Условия договора будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам. Наследственный договор может также возлагать на потенциальных наследников обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, - приводит слова Павла Краешникова информационное агентство ТАСС.

Он также уточнил, что возможность заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания существует во многих странах уже больше 100 лет.

Напомним, что действующее российское законодательство не допускает составление одного завещания двумя или более лицами.

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