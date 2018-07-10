2018-07-10T16:40:30+03:00
В мире

Трамп поздравил тайских «морских котиков» со спасением детей из пещеры

В последний день более 100 аквалангистов приняли участие в спасательной операции [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп поздравил тайских спасателей с успешной операцией, в результате которой вся школьная футбольная команда вместе с их 25-летним тренером была спасена из затопленной пещеры Кхао Луанг, в которой они застряли на две недели из-за прибывающей воды.

«От имени США я поздравляю тайских "морских котиков" и всех остальных с успешным спасением 12 мальчиков и их тренера из опасной пещеры в Таиланде. Какой прекрасный момент - все спасены, чудесная работа!», - написал Трамп в своем твиттере.

Напомним, что 23 июня в затопленной пещере пропали 13 человек: 12 школьников и 1 тренер провели на одном из сухих участков Кхао Луанга почти две недели, прежде чем их нашли живыми, но истощенными, и начали операцию по спасению. В течение 3 дней, с 8 по 10 июля, водолазы выводили группами всех застрявших в пещере детей, а в последний день в спасательной операции приняли участие более 100 аквалангистов.

Из-под земли достали!.За их судьбой следил весь мир. Мальчиков более двух недель не могли вызволить из пещеры! И вот, наконец, можно вздохнуть с облегчением. Спасибо спасателям всех стран, прибывшим на помощь.

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