Трамп поздравил тайских «морских котиков» со спасением детей из пещеры

СЕГОДНЯ 16:40 2018-07-10T16:40:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп поздравил тайских спасателей с успешной операцией, в результате которой вся школьная футбольная команда вместе с их 25-летним тренером была спасена из затопленной пещеры Кхао Луанг, в которой они застряли на две недели из-за прибывающей воды.

«От имени США я поздравляю тайских "морских котиков" и всех остальных с успешным спасением 12 мальчиков и их тренера из опасной пещеры в Таиланде. Какой прекрасный момент - все спасены, чудесная работа!», - написал Трамп в своем твиттере.

Напомним, что 23 июня в затопленной пещере пропали 13 человек: 12 школьников и 1 тренер провели на одном из сухих участков Кхао Луанга почти две недели, прежде чем их нашли живыми, но истощенными, и начали операцию по спасению. В течение 3 дней, с 8 по 10 июля, водолазы выводили группами всех застрявших в пещере детей, а в последний день в спасательной операции приняли участие более 100 аквалангистов.