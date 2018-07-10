Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в мошенничестве на 39 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:46 2018-07-10T17:58:51+03:00

В СИЗО он будет находиться до 7 сентября

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Тверской суд Москвы во вторник, 10 июля, заключил под стражу заместителя декана юридического факультета МГУ. Владимир Степанов-Егиянц подозревается в денежных махинациях в размере 39 миллионов рублей.

Судья удовлетворил ходатайство следствия: Степанов-Егиянц помещён в СИЗО до 7 сентября.

Владимиру Степанову-Егиянцу предъявлены обвинения по статье «Мошенничество в особо крупном размере», максимальное наказание за которую может составить до 10 лет колонии.

На заседании суда следователь добавил, что махинации могли быть совершёны в составе организованной группы. По материалам дела, фигуранты подделали документы об отставке директора компании, которая торгует подержанными машинами, и после этого, с 14 июля 2017 года, они похитили из офиса сейф с деньгами и автомобили, находящиеся на стоянке.

На сегодняшний день известно местоположение лишь 25 миллионов рублей из всей похищенной суммы.

Сам Владимир все обвинения в свой адрес опровергает, заявляя, что в данной ситуации он – пострадавший.

- Я стал жертвой, так как имел контакты с Ольгой Васильевой, которая, оказывается, занималась противоправной деятельностью с компанией "Автофинанс", - приводит слова подозреваемого информационное агентство ТАСС.

Ранее суд избрал меру пресечения еще для двоих фигурантов дела - Ольга Васильева заключена под домашний арест, Николай Ломакин взят под стражу.