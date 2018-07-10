2018-07-10T17:58:33+03:00
Общество

Посол ЧМ 2018, космонавт Олег Кононенко предлагает построить в Самаре рокет-парк

Российский космонавт рассказал о том, зачем принял участие в продвижении ЧМ 2018 и как еще можно поднимать престиж профессии космонавта
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Олег Кононенко в эфире радио "КП-Самара" рассказал, почему решил стать послом ЧМ 2018.Олег Кононенко в эфире радио "КП-Самара" рассказал, почему решил стать послом ЧМ 2018.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Российский космонавт Олег Кононенко побывал на последнем матче мундиаля в Самаре и оценил, как изменился в лучах футбольной славы город, послом которого на ЧМ 2018 он является. Ему удалось на «Самара Арене» посмотреть матч Мексики и Бразилии, а также встречу Англии и Швеции.

- Город очень преобразился, особенно центр. Здесь гуляет много людей. Сильно изменились горожане. Они уходят от повседневности, гуляют, наслаждаются этой новой атмосферой и яркими красками футбольного события мирового уровня, этим праздником. И я хочу верить, что все эти новые эмоции и ощущения останутся с ними навсегда, - признался Олег Кононенко в разговоре с журналистом «КП-Самара».

По словам космонавта, он решил стать Послом ЧМ 2018 потому, что хотел рассказать всем гостям об успехах Самары и всей страны в космической отрасли. Он с удовольствием рассказывал о чемпионате космонавтам со всего мира, с которыми готовился к старту полета на МКС, скорее всего в ноябре 2018 года.

- Я думаю, что профессия космонавта нуждается в продвижении, что нужно повышать ее престиж, больше писать о наших стартах, подготовке, о людях. В Самаре, например, можно не памятники ставить, а строить, например, рокет-парк, чтобы все, что производили когда-либо местные предприятия, поставить на одной площадке: ракеты, двигатели, чтобы люди могли посмотреть, потрогать все, - предлагает Олег Кононенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хочу летать, как в «Стартреке»: космонавт Олег Кононенко – о полете на Луну, рокет-парках и вере в Бога (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На Украину не пустили британского журналиста Джона Уоррена
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в мошенничестве на 39 миллионов рублей
Украина предложила России сотрудничество в сфере ядерной энергетики
На Украине предложили запретить книги еще 12 российских издательств
Умер 99-летний бывший глава МИД Британии Питер Карингтон
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страны
«Он всегда мне нравился»: Трамп может встретиться с Борисом Джонсоном в ходе своего визита в Британию
Трамп поздравил тайских «морских котиков» со спасением детей из пещеры
Трамп подготовил «небольшой подарок» для Ким Чен Ына
Более 60 российских регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
Трамп считает, что встреча с Путиным будет легче, чем с НАТО и Терезой Мэй
Супруги в России смогут составлять одно на двоих завещание
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
В Японии ливни унесли жизни 156 человек
Более 60 регионов прислали положительные отзывы на законопроект о пенсиях
Украина выразила готовность оплатить штраф хорватского футболиста Вукоевича
Туск ответил на критику Трампа из-за военных расходов Евросоюза
Столтенберг заявил, что саммит НАТО объявит о приглашении Македонии в альянс
Мэй пожелала успехов сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018
В Госдуме приняли законопроект, расширяющий полномочия РАН
На территории Новой Москвы построят приют для бездомных животных
В США перед судом предстал годовалый ребенок мигрантов
Госдума разрешила самостоятельно подготавливать патроны к охотничьему и спортивному оружию
Джордж Клуни попал в ДТП на скутере