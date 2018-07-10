Посол ЧМ 2018, космонавт Олег Кононенко предлагает построить в Самаре рокет-парк

СЕГОДНЯ 17:58 2018-07-10T17:58:33+03:00

Российский космонавт рассказал о том, зачем принял участие в продвижении ЧМ 2018 и как еще можно поднимать престиж профессии космонавта

Изменить размер текста: A A

Российский космонавт Олег Кононенко побывал на последнем матче мундиаля в Самаре и оценил, как изменился в лучах футбольной славы город, послом которого на ЧМ 2018 он является. Ему удалось на «Самара Арене» посмотреть матч Мексики и Бразилии, а также встречу Англии и Швеции.

- Город очень преобразился, особенно центр. Здесь гуляет много людей. Сильно изменились горожане. Они уходят от повседневности, гуляют, наслаждаются этой новой атмосферой и яркими красками футбольного события мирового уровня, этим праздником. И я хочу верить, что все эти новые эмоции и ощущения останутся с ними навсегда, - признался Олег Кононенко в разговоре с журналистом «КП-Самара».

По словам космонавта, он решил стать Послом ЧМ 2018 потому, что хотел рассказать всем гостям об успехах Самары и всей страны в космической отрасли. Он с удовольствием рассказывал о чемпионате космонавтам со всего мира, с которыми готовился к старту полета на МКС, скорее всего в ноябре 2018 года.

- Я думаю, что профессия космонавта нуждается в продвижении, что нужно повышать ее престиж, больше писать о наших стартах, подготовке, о людях. В Самаре, например, можно не памятники ставить, а строить, например, рокет-парк, чтобы все, что производили когда-либо местные предприятия, поставить на одной площадке: ракеты, двигатели, чтобы люди могли посмотреть, потрогать все, - предлагает Олег Кононенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хочу летать, как в «Стартреке»: космонавт Олег Кононенко – о полете на Луну, рокет-парках и вере в Бога (подробности)