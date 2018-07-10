В ЮАР разбился пассажирский самолет

СЕГОДНЯ 18:30 2018-07-10T18:34:19+03:00

По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 10 июля, появилась информация о крушении пассажирского самолета в ЮАР. ЧП случилось к северу от города Претория, всего в восьми километрах от аэропорта Претория Вандербум.

По данным Agence France-Presse, в результате авиакатастрофы травмы различной степени тяжести получили не менее 20 человек. Причем состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое. Между тем информации о погибших пока нет.

Дорожная служба выложила фото обломков самолета на месте ЧП Фото: twitter.com/firstgroup_FRT

Кстати, отметим, это не первая авиакатастрофа в Южно- Африканской Республике. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте 2014 года в провинции Квазулу-Натал, что на востоке ЮАР, потерпел крушение небольшой самолет. Тогда воздушное судно упало рядом со взлетно-посадочной полосой местного аэропорта Лансериа близ города Кампердаун. В результате того ЧП погибли три человека.