Депутат Ярослав Нилов подтвердил озвученные главой Минтруда Максимом Топилиным данные о поддержке регионами пенсионной реформы

СЕГОДНЯ 18:36 2018-07-10T18:37:08+03:00

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что положительные отзывы на законопроект пенсионной реформы дали более чем половина субъектов РФ. Отрицательной реакции на проект пенсионной реформы от властей регионов не поступало.

Активнее поддерживают реформу главы регионов, чуть менее активно, но в положительном ключе - законодательные собрания.

Чуть ранее Министерство труда заявило о том, что ведомство отслеживает информацию из регионов о повышении пенсионного возраста. Как отметил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона.

Они направили в нижнюю палату парламента свои предложения.

Местные парламентарии просят учесть при доработке законопроекта особенности регионов. Например, депутаты Якутии предложили сохранить льготы для Крайнего Севера, в частности, досрочный выход на пенсию людей, долгое время проработавших на этих территориях.

Свои предложения регионы могут направить до 16 июля.