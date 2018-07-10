Хиллари и Билл Клинтон удивили пассажиров в аэропорту Вашингтона

СЕГОДНЯ 19:23 2018-07-10T19:23:47+03:00

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Во вторник, 10 июля, стало известно о случае, который произошел в аэропорту Вашингтона в минувшее воскресенье. Как выяснилось, в тот день в воздушной гавани были замечены бывший американский президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Причем они очень удивили пассажиров тем, что решили лететь в Нью-Йорк обычным коммерческим рейсом.

Судя по всему, сама семейная пара, которая обычно путешествует на частных чартерных самолетах, была удивлена не меньше. Супруги даже остановились перед посадкой на рейс, чтобы сфотографироваться с другими пассажирами и членами экипажа, пишет The Washington Examiner.

Во время же самого полета, как утверждают очевидцы, пара сидела в первом классе, при этом большую часть пути Хиллари и Билл Клинтон читали.