Руководитель российской разведки встретился с коллегами из Китая, Ирана и Пакистана
Сергей Нарышкин принял участие в рабочей встрече руководителей разведывательных служб четырех стран в Исламабаде
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин Фото: пресс-бюро СВР
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Сегодня, 10 июля, Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Исламабаде принял участие в рабочей встрече руководителей разведывательных служб Ирана, Китая, Пакистана и России. В центре внимания находились вопросы борьбы с опасностью усиления террористической организации ИГИЛ (запрещенной в Российской Федерации) на территории Афганистана.
На встрече было достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам. Подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане.