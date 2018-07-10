Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный на съёмках получил травму
Актёр Александр Панкратов-Чёрный сломал два ребра во время съёмок телесериала «По законам военного времени».
Несмотря на травму, Александр не захотел подводить свою съёмочную группу, отказался взять больничный и предпочёл продолжил работу.
Перелом Панкратов-Чёрный получил во время работы над сценой со взрывами.
- Пишется продолжение сериала «По законам военного времени», у него высокие рейтинги, где я в той же роли - шофер, который возит главных героев, - рассказал артист.
В сериале «По законам военного времени» основное место занимает рассказ о событиях июля 1941 года в Киеве. Фашисты начинают своё наступление, обстановка в городе становится очень опасной. Поэтому у следователя Ивана Рокотова появляется дополнительная работа. Его главной задачей становится – раскрытие шпионской организации, действующей в Киеве ещё с конца 30-х годов.
Уже на экранах появилось два сезона сериала и сейчас идёт работа над третьим.