2018-07-10T20:12:36+03:00
Звезды

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный на съёмках получил травму

Это не помешало ему продолжить работу
Александра БУРОВА
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Актер Панкратов-Черный сломал два ребра во время съемокАктер Панкратов-Черный сломал два ребра во время съемокФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Актёр Александр Панкратов-Чёрный сломал два ребра во время съёмок телесериала «По законам военного времени».

Несмотря на травму, Александр не захотел подводить свою съёмочную группу, отказался взять больничный и предпочёл продолжил работу.

Перелом Панкратов-Чёрный получил во время работы над сценой со взрывами.

- Пишется продолжение сериала «По законам военного времени», у него высокие рейтинги, где я в той же роли - шофер, который возит главных героев, - рассказал артист.

В сериале «По законам военного времени» основное место занимает рассказ о событиях июля 1941 года в Киеве. Фашисты начинают своё наступление, обстановка в городе становится очень опасной. Поэтому у следователя Ивана Рокотова появляется дополнительная работа. Его главной задачей становится – раскрытие шпионской организации, действующей в Киеве ещё с конца 30-х годов.

Уже на экранах появилось два сезона сериала и сейчас идёт работа над третьим.

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