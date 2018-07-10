Конституционный суд разрешил платить за тепло в многоквартирных домах по индивидуальному счетчику
Конституционный суд (КС) России закрепил право граждан платить за отопление по индивидуальным счетчикам, даже если соседи демонтировали свои приборы. При этом КС постановил внести соответствующие изменения в действующее законодательство и правила оказания коммунальных услуг.
Как говорится в решении суда, тот факт, что жильцы многоквартирных домов из-за своих недобросовестных соседей в настоящее время вынуждены оплачивать коммунальную услугу вне зависимости от реальных объемов потребления ими тепла, «нарушает конституционные принципы равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности».
Стоит отметить, что суд принял соответствующее решение, рассматривая обращение жителя Подмосковья Сергея Деминца, который не мог оплачивать счета за теплоснабжение по индивидуальному счетчику из-за сломанных приборов учета в остальном доме.
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