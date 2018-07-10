СЕГОДНЯ 20:38 2018-07-10T20:38:18+03:00

Конституционный суд разрешил платить за тепло в многоквартирных домах по индивидуальному счетчику Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Конституционный суд (КС) России ​​закрепил право граждан платить за отопление по индивидуальным счетчикам, даже если соседи демонтировали свои приборы. При этом КС постановил внести соответствующие изменения в действующее законодательство и правила оказания коммунальных услуг.

Как говорится в решении суда, тот факт, что жильцы многоквартирных домов из-за своих недобросовестных соседей в настоящее время вынуждены оплачивать коммунальную услугу вне зависимости от реальных объемов потребления ими тепла, «нарушает конституционные принципы равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности».

Стоит отметить, что суд принял соответствующее решение, рассматривая обращение жителя Подмосковья Сергея Деминца, который не мог оплачивать счета за теплоснабжение по индивидуальному счетчику из-за сломанных приборов учета в остальном доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сэкономить на ЖКХ: 5 идей от экономистов

С 1 июля в стране опять подорожала коммуналка (подробности)