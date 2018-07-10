2018-07-10T20:38:18+03:00
Общество

Конституционный суд разрешил платить за тепло в многоквартирных домах по индивидуальному счетчику

Действующие правила оплаты отопления признаны незаконными
Дарья ИВАШКИНА
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Конституционный суд разрешил платить за тепло в многоквартирных домах по индивидуальному счетчикуКонституционный суд разрешил платить за тепло в многоквартирных домах по индивидуальному счетчикуФото: Александр ГЛУЗ
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Конституционный суд (КС) России ​​закрепил право граждан платить за отопление по индивидуальным счетчикам, даже если соседи демонтировали свои приборы. При этом КС постановил внести соответствующие изменения в действующее законодательство и правила оказания коммунальных услуг.

Как говорится в решении суда, тот факт, что жильцы многоквартирных домов из-за своих недобросовестных соседей в настоящее время вынуждены оплачивать коммунальную услугу вне зависимости от реальных объемов потребления ими тепла, «нарушает конституционные принципы равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности».

Стоит отметить, что суд принял соответствующее решение, рассматривая обращение жителя Подмосковья Сергея Деминца, который не мог оплачивать счета за теплоснабжение по индивидуальному счетчику из-за сломанных приборов учета в остальном доме.

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