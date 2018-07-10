СЕГОДНЯ 21:26 2018-07-10T21:27:04+03:00

При крушении самолета в ЮАР погиб один человек. Фото: Twitter/@ER24EMS

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Стали известны подробности авиакатастрофы, произошедшей во вторник, 10 июля, в ЮАР.

Как выяснилось, крушение потерпело воздушное судно, принадлежавшее голландской компании Martin's Air Charter, которое совершало грузовой чартерный рейс. Причем самолет рухнул, когда пытался вернуться в аэропорт. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей.

По последним данным местной экстренной медицинской службы, в результате инцидента погиб один человек, и еще 19 получили травмы различной степени тяжести. «Сообщается об одном погибшем в результате авиакатастрофы», - говорится в Twitter медслужбы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что самолет упал неподалеку от аэропорта Претория Вандербум. Тогда отмечалось, что состояние одного из 20 пострадавших оценивается как критическое.