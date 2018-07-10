2018-07-10T21:44:40+03:00
Политика

Минобороны РФ опровергло сообщения о потерях в Сирии

Как отметили в ведомстве, террористы намеренно распространяют подобные ложные сведения
Дарья ИВАШКИНА
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Все российские военнослужащие в Сирии живы и здоровыВсе российские военнослужащие в Сирии живы и здоровыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 10 июля, Минобороны РФ опровергло ранее появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы гибели военных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как заверили в оборонном ведомстве нашей страны, все российские военнослужащие в арабской республике живы и здоровы.

«Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дейр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет. Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме», - говорится в сообщении министерства обороны.

При этом там подчеркивается, что подобные ложные сведения намеренно распространяются боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Отметим, Минобороны РФ уже не раз приходилось выступать с такого рода опровержениями. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года в министерстве обороны опровергли информацию о том, что несколько российских солдат якобы попали в плен к террористам в Сирии.

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