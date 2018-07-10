Глава Минэнерго Украины назвал фейком письмо «Росатому» о сотрудничестве

10 Июль 22:10 2018-07-10T22:10:57+03:00

Игорь Насалик заверил, что его ведомство не собирается возобновлять совместные с Россией проекты в атомной отрасли

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик опроверг ранее появившуюся в украинских СМИ информацию о письме в российскую госкорпорацию «Росатом». По его словам, он никогда и никому не писал о желании Киева восстановить двустороннее сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики.

Глава украинского ведомства назвал фейком опубликованное в прессе послание, в котором «Росатому» предлагалось возобновить совместные с незалежной проекты в атомной отрасли.

При этом Насалик уточнил, что у его министерства есть два сценария развития отношений с российской стороной. Первый из них подразумевает расторжение контракта с топливной компанией «Росатома» ТВЭЛ и предъявление требований о возврате инвестиций в размере 8,5 миллиона долларов. Второй вариант предполагает выкуп российской доли в проекте строительства украинского завода по производству ядерного топлива китайским инвестором - China Nuclear Energy Industry Corporation, говорится на сайте Минэнерго незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в письме, ранее опубликованном украинскими СМИ, указывалось на то, что между РФ и Украиной «имеются перспективы для наращивания сотрудничества».