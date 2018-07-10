В Азербайджане во время беспорядков убили двоих полицейских

10 Июль 23:08 2018-07-10T23:08:34+03:00

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После того как полиция пресекла в азербайджанском Гяндже несанкционированный митинг в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева, там начались массовые беспорядки. В результате погибли двое правоохранителей. При этом были задержаны 40 человек.

Как уточнили в МВД Азербайджана, около 20:00 по местному времени (19:00 мск) «порядка 150-200 сторонников радикального религиозного течения попытались грубо нарушить порядок на площади перед зданием исполнительной власти города Гянджа». «Участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колото-режущих предметов», - цитирует совместное заявление пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана ТАСС.

Также в сообщении отмечается, что правоохранителям потребовалось около 30 минут, чтобы восстановить порядок в центре населенного пункта. Однако при этом от травм, нанесенных агрессивно настроенными протестующими, погибли двое офицеров полиции.