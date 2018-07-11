Из-за ЧМ – 2018 в России руководство Бельгии не встречало Трампа в аэропорту

СЕГОДНЯ 00:58 2018-07-11T01:11:47+03:00

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Президент США Дональд Трамп с супругой в Бельгии остались без торжественного приема, потому что руководство страны решило, что матч Чемпионата мира по футболу в России, где бельгийская сборная встречалась с французами, важнее, чем прилет высоких заокеанских властей.

Американский борт «номер один» на военном аэродроме под Брюсселем встречали глава протокольной службы МИД страны Франсуаза Гюстен и соотечественники: новый американский посол в Бельгии Рональд Гидвитц, а также постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон и постпред при ЕС Гордон Сондланд, передает агентство Reuters.

На военном аэродроме под Брюсселем первую чету Америки встречали посол США в Бельгии и американский постпред при НАТОФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Дело в том, что никого из руководства страны просто не было в столице. Бельгийский король Филипп и глава МИД Дидье Рейндес находятся в Санкт-Петербурге, а премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник уехал на родину нападающего национальной сборной Эдена Азара – в валлонскую коммуну Брен-ле-Конт, где решил поболеть за команду своей страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, французы в Петербурге обыграли бельгийцев со счетом 1:0 и стали первыми финалистами Чемпионата мира. Их соперник определится в матче Хорватия – Англия, который пройдет 11 июля в «Лужниках».