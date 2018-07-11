Путин поздравил Макрона с победой сборной Франции в полуфинале ЧМ – 2018

СЕГОДНЯ 01:33 2018-07-11T01:37:03+03:00

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Президент России Владимир Путин во вторник вечером поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона с победой сборной Франции в полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу, прошедшем 10 июня в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава российского государства позвонил Макрону сразу после завершения игры.

«Владимир Путин тепло поздравил Эмануэля Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал чемпионата мира», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что президент России «поприветствовал по телефону короля бельгийцев Филиппа, также присутствовавшего на этом матче, отметив, что бельгийская сборная на протяжении всего турнира демонстрировала высококлассный футбол».

Напомним, как писал сайт kp.ru, французы в Петербурге обыграли бельгийцев со счетом 1:0 и стали первыми финалистами Чемпионата мира. Их соперник определится в матче Хорватия – Англия, который пройдет 11 июля в «Лужниках». Финал состоится 15 июля в Москве.

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