Посол России в Таиланде поздравил всех с успешным завершением операции по спасению детей из пещеры

СЕГОДНЯ 02:06 2018-07-11T02:16:20+03:00

В российской дипмиссии внимательно следили за ходом операции по спасению детей в Таиланде [видео]

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Сотрудники российского посольства в Таиланде и проживающие там наши соотечественники внимательно следили за ходом операции по спасению детей, оказавшихся заблокированными в пещере Кхао Луанг из-за наводнения.

Об этом рассказал посол России в Таиланде Кирилл Барский, добавив, что «сегодня мы все ужасно рады тому, что операция успешно завершена».

«Все сотрудники российского посольства в Таиланде и россияне, проживающие в этой стране, с напряженным вниманием следили за ходом спасательной операции. Большой резонанс ситуация вызвала и в России, и к нам постоянно поступали предложения помощи, которые мы передавали нашим таиландским коллегам», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, юные футболисты, младшему из которых 11, старшему – 16 лет, и их тренер 23 июня зашли в пещеру, расположенную в заповеднике Понг Пха, но выбраться оттуда не смогли из-за того, что выходы затопило водой после сильных ливней. Обнаружить пропавших ребят удалось лишь в понедельник, 2 июля. Все живы, но были сильно истощены.

А накануне, 10 июля, драйверы подняли на поверхность последних остававшихся в пещере четверых ребят и их 25-летнего наставника.

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Этого ждал весь мир - из затопленной пещеры в Таиланде наконец-то смогли вывести всех детей, которые оказались застигнуты там внезапным наводнением. Операция проводилась в несколько этапов, во вторник утром, 10 июля, началась ее заключительная фаза (подробности).