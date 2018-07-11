Демократы в конгрессе США опасаются, что Трамп «разболтает» Путину гостайны

СЕГОДНЯ 02:37 2018-07-11T02:52:07+03:00

По их мнению, встреча нынешнего главы Белого дома с президентом России тет-а-тет в Хельсинки нежелательна

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Демократы в конгрессе опасаются, что при встрече президентов США и России один на один в Хельсинки Дональд Трамп «разболтает» Владимиру Путину все секреты Вашингтона. Как заявил журналистам сенатор Чак Шумер во время беседы тет-а-тет российский лидер может «обставить» нынешнего главу Белого дома, передает телеканал СNN.

По словам американского законодателя, Трампа уже «обставили» при личной встрече лидеры Китая и КНДР, еще хуже для него встретиться «один на один с таким очень, очень умным для себя человеком, как президент Путин».

Чак Шумер считает, что без помощников, которые успели бы «вовремя остановить» своего шефа, Дональд Трамп «может разболтать» что-нибудь, поэтому демократы в конгрессе «абсолютно» не хотят, чтобы тот встречался с главой российского государства с глазу на глаз.

Напомним встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки, а местом их переговоров станет дворец президента Финляндии. Как ожидается, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ряд мировых проблем, связанных с ситуацией в Сирии и на востоке Украины, а после переговоров стороны подпишут совместный итоговый документ.

Как ранее писал kp.ru, предстоящий саммит на высшем уровне очень беспокоит не только американских сенаторов. Например, в Великобритании заявили, что договоренности лидеров двух ведущих государств могут подорвать позиции НАТО.

Сам же Трамп заявил, что совершенно готов к встрече с российским лидером, мало того – она может стать «самой легкой» встречей его европейского турне. По мнению президента США, переговоры на саммите НАТО и беседа с британским премьером Терезой Мэй будут сложнее.