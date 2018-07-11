2018-07-11T03:54:09+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Макрон уверен в победе Франции на ЧМ по футболу – 2018

Финал Чемпионата мира состоится 15 июля в Москве, французская сборная сразится с победителем матча Хорватия – Англия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эммануэль Макрон радуется победе сборной Франции в матче с БельгиейЭммануэль Макрон радуется победе сборной Франции в матче с БельгиейФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон не сомневается в победе национальной сборной своей страны в финале Чемпионата мира футболу. Уверенность в этом он выразил на своей странице в Twitter после встречи французов с командой Бельгии, прошедшей 10 июля в Санкт-Петербурге.

«Мы вышли в финал. До встречи в воскресенье, когда мы снова победим», - написал Макрон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, французы в Петербурге обыграли бельгийцев со счетом 1:0 и стали первыми финалистами Чемпионата мира. Теперь сборная Франции сразится за мировое первенство с победителем матча ХорватияАнглия, который пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники». Финал состоится 15 июля в Москве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин сразу после окончания матча в Северной столице позвонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, чтобы поздравить его с успехом сборной Франции в полуфинале.

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