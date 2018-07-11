Макрон уверен в победе Франции на ЧМ по футболу – 2018
Президент Франции Эмманюэль Макрон не сомневается в победе национальной сборной своей страны в финале Чемпионата мира футболу. Уверенность в этом он выразил на своей странице в Twitter после встречи французов с командой Бельгии, прошедшей 10 июля в Санкт-Петербурге.
«Мы вышли в финал. До встречи в воскресенье, когда мы снова победим», - написал Макрон.
Напомним, как писал сайт kp.ru, французы в Петербурге обыграли бельгийцев со счетом 1:0 и стали первыми финалистами Чемпионата мира. Теперь сборная Франции сразится за мировое первенство с победителем матча Хорватия – Англия, который пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники». Финал состоится 15 июля в Москве.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин сразу после окончания матча в Северной столице позвонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, чтобы поздравить его с успехом сборной Франции в полуфинале.
Еще больше материалов по теме: «Города чемпионата мира по футболу – 2018»