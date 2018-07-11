2018-07-11T04:13:41+03:00
Политика

Трамп на встрече с Путиным попытается улучшить отношения с Москвой

Об этом в преддверии встречи лидеров России и США рассказал вице-президент Майк Пенс
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-президент США Майкл ПенсВице-президент США Майкл ПенсФото: REUTERS
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Вице-президент США Майкл Пенс рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попытается найти области для совместной работы и возможности улучшить отношения между двумя странами.

«Президент ясно дал понять, что у нас есть интересы, которые сталкиваются с российскими», - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Но, как отметил Пенс, «это не меняет того факта», что Вашингтону и Москве «нужно найти способ работать в сферах, представляющих общие интересы, над поиском долгосрочного решения в Сирии». По его словам, у американской стороны «есть вопросы, касающиеся Украины» и многие другие.

«Президент Трамп много раз говорил, что он верит в диалог. Он верит в то, что нужно встречаться с лидерами других государств и пытаться определить, где мы можем добиться прогресса в отношениях. И, думаю, он едет на саммит, будучи в значительной степени настроенным на это», - подытожил Майкл Пенс.

Напомним, встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки, а местом их переговоров станет дворец президента Финляндии. Как ожидается, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ряд мировых проблем, в том числе и связанных с ситуацией в Сирии и на востоке Украины, а после переговоров стороны подпишут совместный итоговый документ.

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