На время визита Путина и Трампа финские власти ограничат полеты над Хельсинки
На время визита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки финские власти ограничат полеты над столицей страны.
Агентство транспортной безопасности Финляндии сообщило, что ограничения будут действовать с шести утра воскресенья, 15 июля, по 08:00 вторника, 17 июля. В этот период полностью запретят полеты беспилотников и частной малой авиации как над самой столицей, так и над ее окрестностями.
Старший комиссар Управления полиции Хельсинки Сами Хятёнен уточнил, что ограничения не коснутся коммерческих рейсов, прибывающих в столичный аэропорт или вылетающих из него, а также авиации, которую используют правоохранительные органы, военные, пограничники, таможня и экстренные медицинские службы, передает ТАСС.
Как ранее писал kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоится встреча президентов России и США, а местом их переговоров станет дворец президента Финляндии.