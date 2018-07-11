2018-07-11T04:37:18+03:00
В мире

На время визита Путина и Трампа финские власти ограничат полеты над Хельсинки

Небо над столицей Финляндии полностью закроют для беспилотников и частной малой авиации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече во ВьетнамеПрезидент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече во ВьетнамеФото: REUTERS
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На время визита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки финские власти ограничат полеты над столицей страны.

Агентство транспортной безопасности Финляндии сообщило, что ограничения будут действовать с шести утра воскресенья, 15 июля, по 08:00 вторника, 17 июля. В этот период полностью запретят полеты беспилотников и частной малой авиации как над самой столицей, так и над ее окрестностями.

Старший комиссар Управления полиции Хельсинки Сами Хятёнен уточнил, что ограничения не коснутся коммерческих рейсов, прибывающих в столичный аэропорт или вылетающих из него, а также авиации, которую используют правоохранительные органы, военные, пограничники, таможня и экстренные медицинские службы, передает ТАСС.

Как ранее писал kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоится встреча президентов России и США, а местом их переговоров станет дворец президента Финляндии.

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