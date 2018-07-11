2018-07-11T06:51:30+03:00
Происшествия

В Висконсине прогремел взрыв, несколько человек пострадали

После взрыва вспыхнул сильный пожар, из окрестных домов эвакуируют людей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ЧП случилось в пригороде Мэдисона, среди жилых домов и кафе. Фото: Twitter@WMTVDeskЧП случилось в пригороде Мэдисона, среди жилых домов и кафе. Фото: Twitter@WMTVDesk
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Сильный взрыв прогремел в пригороде американского города Мэдисон (штат Висконсин), есть пострадавшие. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников, в больницы доставлены несколько человек, в том числе двое пожарных и полицейский. Информации о жертвах не поступало.

По предварительным данным, ЧП случилось в одном из пабов, расположенном на оживленной улице, где много кафе, ресторанов и других увеселительных заведений.

Посетители пожаловались на запах газа и сообщили о возможной утечке, к пабу прибыли сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов. Вскоре после этого прогремел взрыв, за ним последовал сильный пожар. Очевидцы публикуют снимки с места ЧП в соцсетях.

Район, где произошла авария, оцеплен. Там сейчас работают пожарные, полиция и медики «Скорой помощи». Из окрестных зданий эвакуируют людей. Причины утечки газа выясняются.

Ранее сайт kp.ru писал о взрыве на газопроводе в китайской провинции Гуйчжоу 10 июня.

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