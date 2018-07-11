2018-07-11T07:16:35+03:00
В мире

США могут изменить свою стратегию в Афганистане

По данным агентства Reuters, соответствующее распоряжение появится в ближайшие пару месяцев
Екатерина БОЛГОВА
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США могут изменить свою стратегию по АфганистануСША могут изменить свою стратегию по АфганистануФото: REUTERS
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Соединенные Штаты могут изменить свою военно-политическую стратегию урегулирования ситуации в Афганистане.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники, президент США Дональд Трамп недоволен отсутствием прогресса в нормализации афганского конфликта. В августе прошлого года Вашингтон принял новую стратегию по Афганистану, но положение в этой стране продолжает оставаться на деле тупиковым.

Отмечается, что Белый дом пока не затребовал официально проведения нового межведомственного пересмотра политики США в отношении Афганистана. Но ожидается, что соответствующее распоряжение поступит в ближайшие два месяца.

"Мы получили определенные сигналы со стороны Белого дома, свидетельствующие о том, что Трамп может запросить в следующие несколько месяцев проведение обзора (стратегии по Афганистану). Поэтому мы готовимся к тому, как это будет выглядеть", - сказал высокопоставленный официальный представитель США.

Напомним, США воюют на территории Афганистане с октября 2001 года. По данным Пентагона, операция обошлась казне уже более чем в 680 млрд долларов. При этом погибли около 2,35 тысячи американских военнослужащих, еще больше 20 тысяч пострадали.

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