Британия и Дания купят у США авиационные ракеты на сумму $740 миллионов

СЕГОДНЯ 07:23 2018-07-11T07:29:27+03:00

Госдепартамент против этой сделки возражать не стал, одобрил

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Соединенные Штаты продадут Великобритании и Дании авиационные ракеты на общую сумму 740 миллионов долларов. Как сообщило входящее в структуру Пентагона американское агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, госдепартамент США сделку одобрил.

В сообщении уточняется, что речь идет о ракетах AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. Лондон намерен купить 200 таких ракет на 650 миллионов долларов, а Копенгаген решил приобрести 28 аналогичных боеприпасов для истребителей F-16 и F-35 датских ВВС на 90 миллионов долларов. Отмечается, что в сумму входят расходы на поставку, подготовку персонала и техническое обслуживание.

Американское Минобороны уверяет, что продажа этих систем вооружений двум европейским странам «не приведет к изменению военного баланса в регионе» и «будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня Соединенные Штаты объявили о решении поставить Испании пять многоцелевых противоракетных комплексов Aegis на общую сумму 860 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

А позже выяснилось, что США и Украине поставили бракованные «Джавелины».