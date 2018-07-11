2018-07-11T07:29:27+03:00
В мире

Британия и Дания купят у США авиационные ракеты на сумму $740 миллионов

Госдепартамент против этой сделки возражать не стал, одобрил
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Госдепартамент США одобрил продажу авиационных ракет Великобритании и ДанииГосдепартамент США одобрил продажу авиационных ракет Великобритании и ДанииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты продадут Великобритании и Дании авиационные ракеты на общую сумму 740 миллионов долларов. Как сообщило входящее в структуру Пентагона американское агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, госдепартамент США сделку одобрил.

В сообщении уточняется, что речь идет о ракетах AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. Лондон намерен купить 200 таких ракет на 650 миллионов долларов, а Копенгаген решил приобрести 28 аналогичных боеприпасов для истребителей F-16 и F-35 датских ВВС на 90 миллионов долларов. Отмечается, что в сумму входят расходы на поставку, подготовку персонала и техническое обслуживание.

Американское Минобороны уверяет, что продажа этих систем вооружений двум европейским странам «не приведет к изменению военного баланса в регионе» и «будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня Соединенные Штаты объявили о решении поставить Испании пять многоцелевых противоракетных комплексов Aegis на общую сумму 860 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

А позже выяснилось, что США и Украине поставили бракованные «Джавелины».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после вылета Бельгии с ЧМ
США могут изменить свою стратегию в Афганистане
Госдеп обвинил Иран в использовании посольств для организации терактов
Погода в Москве на 11 июля 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
В Висконсине прогремел взрыв, несколько человек пострадали
В России может измениться порядок регистрации автомобилей
США хотят обложить пошлинами товары из Китая еще на $200 млрд
На время визита Путина и Трампа финские власти ограничат полеты над Хельсинки
Трамп на встрече с Путиным попытается улучшить отношения с Москвой
Макрон уверен в победе Франции на ЧМ по футболу – 2018
На Аляске разбился небольшой самолет, выжили все 11 человек
Демократы в конгрессе США опасаются, что Трамп «разболтает» Путину гостайны
Посол России в Таиланде поздравил всех с успешным завершением операции по спасению детей из пещеры
Путин поздравил Макрона с победой сборной Франции в полуфинале ЧМ – 2018
Из-за ЧМ – 2018 в России руководство Бельгии не встречало Трампа в аэропорту
Умер Андрей Брежнев – внук Леонида Ильича
Порошенко пожелал Трампу «вернуть Путина на верный путь»
В Азербайджане во время беспорядков убили двоих полицейских
В Верховной раде потребовали расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю
Руководитель российской разведки встретился с коллегами из Китая, Ирана и Пакистана
Глава Минэнерго Украины назвал фейком письмо «Росатому» о сотрудничестве