После спасения детей пещеру в Таиланде превратят в туристический объект
Власти Таиланда планируют превратить в туристический объект пещеру Кхао Луанг, где больше двух недель были заблокированы 12 подростков и их тренер.
"Сегодня, в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что у нас будет привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня", - сказал заместитель главы национальных парков Таиланда на пресс-конференции по итогам спасательной операции.
При этом он не уточнил, как именно планируется реализовать эту идею. По его словам, окончательное решение на эту тему примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Таиланда, передает телеканал ABC.
Напомним, накануне завершилась операция по эвакуации 12 школьников и тренера из местной футбольной команды. Подростки в возрасте от 11 до 16 лет пропали 23 июня в пещере Кхао Луанг. Спасателям-аквалангистам из разных стран удалось спасти всех людей.
КАК ЭТО БЫЛО
"Все кабаны спасены!": тайских школьников вытащили из пещеры, лодка Маска не понадобилась
Этого ждал весь мир - из затопленной пещеры в Таиланде наконец-то смогли вывести всех детей, которые оказались застигнуты там внезапным наводнением. Завершился заключительный этап операции по спасению школьников из затопленной пещеры (подробности).
Из-под земли достали!.За их судьбой следил весь мир. Мальчиков более двух недель не могли вызволить из пещеры! И вот, наконец, можно вздохнуть с облегчением. Спасибо спасателям всех стран, прибывшим на помощь.
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