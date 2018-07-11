2018-07-11T08:20:57+03:00
В мире

После спасения детей пещеру в Таиланде превратят в туристический объект

Власти пока не сообщили, как именно они собираются реализовать эту идею
Екатерина БОЛГОВА
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Пещера в Таиланде, где 12 детей с тренером провели 2 недели, станет туристическим объектомПещера в Таиланде, где 12 детей с тренером провели 2 недели, станет туристическим объектомФото: REUTERS
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Власти Таиланда планируют превратить в туристический объект пещеру Кхао Луанг, где больше двух недель были заблокированы 12 подростков и их тренер.

"Сегодня, в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что у нас будет привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня", - сказал заместитель главы национальных парков Таиланда на пресс-конференции по итогам спасательной операции.

При этом он не уточнил, как именно планируется реализовать эту идею. По его словам, окончательное решение на эту тему примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Таиланда, передает телеканал ABC.

Напомним, накануне завершилась операция по эвакуации 12 школьников и тренера из местной футбольной команды. Подростки в возрасте от 11 до 16 лет пропали 23 июня в пещере Кхао Луанг. Спасателям-аквалангистам из разных стран удалось спасти всех людей.

КАК ЭТО БЫЛО

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Этого ждал весь мир - из затопленной пещеры в Таиланде наконец-то смогли вывести всех детей, которые оказались застигнуты там внезапным наводнением. Завершился заключительный этап операции по спасению школьников из затопленной пещеры (подробности).

Из-под земли достали!.За их судьбой следил весь мир. Мальчиков более двух недель не могли вызволить из пещеры! И вот, наконец, можно вздохнуть с облегчением. Спасибо спасателям всех стран, прибывшим на помощь.

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