Космодром Байконур приостанавливает пуски на три месяца

СЕГОДНЯ 09:09 2018-07-11T09:09:19+03:00

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Космодром Байконур приостанавливает космические пуски на три ближайшие месяца. Как сообщил источник, ближайший старт ожидается только в октябре.

В текущем году Россия провела девять пусков космических ракет, из них пять — с космодрома Байконур, три — с Плесецка и один — с Восточного. Запущенный с Байконура грузовой корабль "Прогресс МС-09" установил рекорд по времени полета к МКС. Китай в этом году совершил 19 космических стартов, США — 18.

"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", — сказал источник, передает РИА Новости.

В октябре на МКС отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хайг.

Кроме того, в октябре должен отправиться в космос грузовой корабль "Прогресс МС-10", а на конец года запланированы запуски египетского спутника EgyptSat-A, военного аппарата "Благовест" и еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11".