Российские граждане впервые получили возможность стать добровольцами ООН

СЕГОДНЯ 10:24 2018-07-11T10:24:04+03:00

Инициатива Организации объединенных наций приурочена к Году добровольца, который сейчас проходит в России

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Организация объединенных наций планирует набрать по добровольческой программе (ДООН) россиян. Поддержку проекта со стороны Российской Федерации осуществляет Министерство иностранных дел РФ.

Таким образом, впервые российские граждане смогут принять участие в различных добровольческих проектах и программах ООН по всему миру. Инициатива приурочена к Году добровольца, который сейчас проходит в России

Всего мест для участия в проектах для российских добровольцев 19. Заявки будут приниматься до 25 июля 2018 года. Те, кто попадут в заветный список путем отбора смогут получить международный опыт и помочь ООН в решении проблем устойчивого развития в 16 странах СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока.

В зависимости от опыта и возраста ДООН разместит кандидатов в странах по двум типам контрактов: молодежные добровольцы ООН и добровольцы ООН — специалисты. Молодежные добровольцы ООН — это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, у которых обычно меньше двух лет профессионального опыта, сообщает газета «Известия».

К слову, добровольцами ООН являются специалисты максимального профессионального уровня в различных областях. Добровольцы должны быть в возрасте от 25 лет и старше с минимальным опытом работы два года.