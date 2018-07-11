Российские граждане впервые получили возможность стать добровольцами ООН
Организация объединенных наций планирует набрать по добровольческой программе (ДООН) россиян. Поддержку проекта со стороны Российской Федерации осуществляет Министерство иностранных дел РФ.
Таким образом, впервые российские граждане смогут принять участие в различных добровольческих проектах и программах ООН по всему миру. Инициатива приурочена к Году добровольца, который сейчас проходит в России
Всего мест для участия в проектах для российских добровольцев 19. Заявки будут приниматься до 25 июля 2018 года. Те, кто попадут в заветный список путем отбора смогут получить международный опыт и помочь ООН в решении проблем устойчивого развития в 16 странах СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока.
В зависимости от опыта и возраста ДООН разместит кандидатов в странах по двум типам контрактов: молодежные добровольцы ООН и добровольцы ООН — специалисты. Молодежные добровольцы ООН — это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, у которых обычно меньше двух лет профессионального опыта, сообщает газета «Известия».
К слову, добровольцами ООН являются специалисты максимального профессионального уровня в различных областях. Добровольцы должны быть в возрасте от 25 лет и старше с минимальным опытом работы два года.