2018-07-11T10:43:21+03:00
В мире

Жена летчика Ярошенко: надеюсь Путин и Трамп в Хельсинки решат вопрос освобождения мужа

Виктория Ярошенко заявила, что здоровье ее супруга серьезно подорвано ужасными условиями содержания в тюрьме
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАССФото: другой источник.
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Жена отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко Виктория выразила надежду на то, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу во время скорой встречи в Хельсинки удастся договориться по освобождению россиянина из тюрьмы.

По мнению женщины, если ее мужа в ближайшее время не вернут на родину, то он скоро скончается, так как здоровье его сильно подорвано. Сначала пытками, а после ужасными условиями содержания в местах заключения.

"Надеюсь, этот вопрос будет затронут. Именно на столь высоком уровне может быть достигнута договоренность о переводе Константина на родину. С каждым годом ему становится все сложнее и сложнее выносить то, с чем он сталкивается в американских тюрьмах. Ухудшается состояние здоровья, пропадают силы бороться со всей этой несправедливостью", — цитирует Викторию Ярошенко газета "Известия".

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен в мае 2010 года в Либерии американскими спецслужбами. После чего, без процедуры экстрадиции переправлен в Соединенные Штаты. Где за якобы контрабанду наркотических средств ему был назначен 20-летний тюремный срок.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоится встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Стороны обсудят наедине самый широкий круг вопросов как улучшения отношений двух стран, так и мировую повестку. По итогам саммита будет подписано совместное заявление.

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