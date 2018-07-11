Жертвами сильнейшего наводнения в Японии стали уже почти 180 человек

СЕГОДНЯ 11:41 2018-07-11T11:41:02+03:00

В Японии жертвами наводнений стали почти 180 человек Фото: REUTERS

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Число жертв сильнейших ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Японии стали уже 179 человек. Помимо этого в настоящее время спасатели устанавливают местонахождение еще 50 человек, 9 объявлены пропавшими без вести.

Утром в среду, 11 июля, генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга подтвердила гибель 176 человек, и сообщила, что еще у троих пострадавших зафиксирована клиническая смерть.

Правительство Японии учредило экстренный штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией. В настоящее время в ликвидации последствий стихийного бедствия задействовано 75 тысяч человек, 83 вертолета и другая спецтехника, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, проливные дожди обрушились на Японию на прошлой недели. Непогода стала последствием тайфуна «Прапирун». От наводнения пострадали сотни домов. Многие мосты и дороги ушли под воду, в некоторых регионах даже было приостановлено железнодорожное сообщение.