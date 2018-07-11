Черчесов взял на себя вину за выступление Смолова на чемпионате мира по футболу

СЕГОДНЯ 12:36 2018-07-11T12:36:37+03:00

По словам тренера российской сборной, он дал нападающему время прийти в себя и проанализировать произошедшее

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял на себя вину за действия нападающего команды Федора Смолова, который не забил пенальти в ворота Хорватии на чемпионате мира по футболу в России.

«Смолов очень талантливый футболист, большой игрок, он два года у нас играл. Но по той или иной причине сейчас у него не сложилось, но он все равно играл на команду, те минуты, что он получал, он максимально старался, и гол забил с пенальти Испании, важный гол», — сказал Черчесов в эфире RT.

По его словам, он специально не общался со Смоловым после матча с Хорватией, чтобы дать ему время восстановиться и проанализировать случившееся.

«В конце концов, это его первый чемпионат мира, и, возможно, он психологически не очень грамотно подошел. Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», — отметил тренер.

Напомним, российская сборная в 1/4 финала чемпионата мира уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти. Финал ЧМ 2018 состоится на московском стадионе «Лужники» 15 июля.