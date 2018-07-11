Пять тысяч человек у здания Верховной рады участвуют в акции протеста

СЕГОДНЯ 13:07 2018-07-11T13:07:29+03:00

В акциях протеста у здания Верховной рады участвуют около 5 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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У здания Верховной рады в Киеве проходят акции протеста, в которых, как известно из предварительных данных, принимают участие около 5 тысяч человек. Из-за того, что протестующие жгут дымовые шашки, площадь Конституции в столице затянуло густым плотным дымом.

Как заявляет Андрей Крищенко, начальник киевской полиции, в центре одновременно проходят сразу две акции протеста. Одна — у здания Веховной рады, где митингует организация «АвтоЕвроСила», а вторая — у здания правительства. Там находятся работники предприятия «ДнепрАзот».

Как сообщает телеканал «112 Украина», митингующие заблокировали дорогу на улице Грушевского: всю проезжую часть занимают автомобили на еврономерах. Участники акций протеста требуются убрать коррупционные схемы при импорте автомобилей.

Напомним, ранее бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что страну во время правления Петра Порошенко стали часто обвинять в высоком уровне коррупции и бездействии в борьбе с этой проблемой.