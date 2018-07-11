Причиной смерти внука Брежнева стал инфаркт

СЕГОДНЯ 13:17 2018-07-11T14:21:50+03:00

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Стала известна причина смерти Андрея Брежнева - внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Напомним, ранее сообщалось, что Брежнев умер в Крыму на 58-м году жизни. Как сообщил глава регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик, внук генсека скончался от инфаркта.

"Он скончался вчера в Севастополе. Инфаркт", — сказал Кнырик.

Он не смог уточнить дату и место похорон Андрея Брежнева.

Андрей Брежнев ранее баллотировался в депутаты законодательного собрания Севастополя и выдвигал свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии "Родина", отметил руководитель регионального отделения. Он часто приезжал и жил в Севастополе, передает РИА Новости.

Кроме того, Брежнев баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, в 1999-м году выдвигался на должность вице-мэра Москвы. В 2004—2014 годах был членом КПРФ.