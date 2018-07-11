Причиной смерти внука Брежнева стал инфаркт
Стала известна причина смерти Андрея Брежнева - внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Напомним, ранее сообщалось, что Брежнев умер в Крыму на 58-м году жизни. Как сообщил глава регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик, внук генсека скончался от инфаркта.
"Он скончался вчера в Севастополе. Инфаркт", — сказал Кнырик.
Он не смог уточнить дату и место похорон Андрея Брежнева.
Андрей Брежнев ранее баллотировался в депутаты законодательного собрания Севастополя и выдвигал свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии "Родина", отметил руководитель регионального отделения. Он часто приезжал и жил в Севастополе, передает РИА Новости.
Кроме того, Брежнев баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, в 1999-м году выдвигался на должность вице-мэра Москвы. В 2004—2014 годах был членом КПРФ.